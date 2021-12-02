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10:20, 2 декабря 2021 года Ёлочные базары в Орле начнут работу с 15 декабря Символ Нового года в областной столице можно будет купить на 11 базарах вплоть по 31 декабря. Их адреса сегодня опубликовала городская администрация.





Пресс-служба мэрии Орла опубликовала список 11 ёлочных базаров, где с 15 по 31 декабря развернётся торговля вечнозелеными деревьями. Перечень представлен ниже:



• пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);

• ул. Пушкина в районе дома № 20;

• пл. Комсомольская в районе дома № 77;

• ул. Комсомольская, напротив дома № 78б;

• ул. Комсомольская, в районе дома № 242;

• ул. Комсомольская в районе дома № 356;

• ул. Комсомольская в районе дома № 384;

• площадь Маршала Жукова;

• ул. Октябрьская в районе дома № 60, на пересечении с ул. 60-летия Октября;

• ул. 8 Марта в районе дома № 19;

• ул. Октябрьская в районе дома № 120.



Также купить символ нового года можно будет на территории крупных торговых центров.





Артём Ежаков



