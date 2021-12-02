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10:45, 2 декабря 2021 года Площадь Маршала Жукова в Орле ещё будут дорабатывать Накануне состоялась неофициальная приёмка объекта. Вместе с заказчиком и исполнителем работ, а также с общественниками на площади побывала съёмочная группа ГТРК «Орёл».





Неофициальная приёмка работ по благоустройству площади Жукова совпала со 125-летием со дня рождения маршала. Постамент, на котором находится бронзовый памятник, ещё будут доделывать - его дополнят рваным камнем. Это предусмотрено проектом. По задумке автора, обрамляющий камень символизирует шинель полководца.

Олег Минкин, первый заместитель мэра г. Орла: «К сожалению, эта работа не выполнена до конца, но я думаю, её доведут до логического завершения в соответствии с авторским замыслом». Один недостаток выявили общественники. Инвалид-колясочник Роман Дубинкин на своем четырёхколесном транспорте смог проехать по всей площади Жукова. Его смутило примыкание с улицей Тургенева - там нет съезда и бордюр незаметен. Если вовремя не остановиться, то есть шанс упасть на проезжую часть. Было предложено заменить серый бордюрный камень на цветной - чтобы визуально отметить завершение тротуара.



На отсутствие контраста брусчатки сетует и Валентина Петракова.

Валентина Петракова, общественница, жительница г. Орла: «В самом бюсте меня устроило абсолютно всё, но меня возмутила полностью нарушенная цветовая гамма плитки. На проекте она красная с серым, где-то охристая, такое сочетание цветов выделало сам бюст и постамент, и сам сквер был бы живой, не сливался с общей площадью». Действительно, по проекту зона отдыха должна была быть выложена в красных тонах, как нам объяснил подрядчик, сроки были сжатые. На тот момент другой цвет не смогли закупить. Сама площадь исконной концепции не изменила. Парковочные места для стадиона остались. Двадцать выделено для инвалидов.

Артём Москвичеков, первый заместитель начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «Выложен рулонный газон, посажены кустарники, деревья, сделано новое освещение, и самое главное - сделана ливнёвка на площади». Это первый в Орле объект, где использовали в таком количестве гранитный бордюр. Плиткой выложена и проезжая часть.

Владимир Рябков, подрядчик: «Плитка прослужит долго, мы укрепляли ее, делали хорошую подготовку, мы несем гарантию 4 года за этот объект». В преображении точку ставить рано. Еще будет доработано окружающее пространство. В следующем году в единой стилистике выложат тротуарную дорожку, ведущую в парк Победы. А за тем, что уже сделано, пристально наблюдают видеокамеры.





Анна Вайсергисер



