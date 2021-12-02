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11:28, 2 декабря 2021 года Орловца приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП и нападение на полицейских Точку в делах поставил Заводской районный суд.





В Орле вынесли приговор мужчине, насмерть сбившего пешехода и напавшего на инспекторов ГИБДД. Ему назначено 8 лет колонии общего режима, – сообщает сайт Заводского районного суда. Также он два с половиной года не сможет законно сесть за руль.



Смертельное ДТП произошло в октябре позапрошлого года, а в ноябре 2020-го мужчина, будучи пьяным, гнался от полицейских, заметивших, что он едет с открытой передней пассажирской дверью. Поймав его возле кафе «Вираж», правоохранители предложили водителю пройти освидетельствование, на что услышали отказ. Затем мужчина и вовсе напал на инспекторов, применив опасное для здоровья насилие.



В суде орловец все отрицал, но Фемида сочла доказательства его вины достаточными.





Артём Ежаков



