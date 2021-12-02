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12:28, 2 декабря 2021 года 6 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксирован 291 новый случай заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 2 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлен 291 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 63 915). Кривая заболеваемости падает с 21 ноября.



Накануне выписано 269 орловцев (всего – 51 293). Накануне умерло 6 человек – 1 307 всего.





Артём Ежаков



