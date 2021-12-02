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12:40, 2 декабря 2021 года Туристические направления из Орла Как отразилась пандемия коронавируса на туристической сфере, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» Юлии Сулим рассказал директор турагентства Евгений Гуров.





До новогодних праздников - меньше месяца, и тем, кто решил, что в этом году каникулы будет проводить вне дома, пора планировать свой маршрут. Выбор направлений довольно велик, особенно внутри страны.



Как рассказал директор турагентства Евгений Гуров,туризм серьёзно пострадал за последние два года. Заграничное направление сузилось до пяти стран. Но внутренний туризм в России стал стремительно развиваться - на тех направлениях, которые ранее были не востребованы, теперь огромный поток туристов. Это Адыгея, это малоизвестные города Золотого кольца России. Это и туристические маршруты Орловщины - Спасское-Лутовиново, Клеймёново, Орловское полесье, литературные музеи Орла.



Орёл очень выгодно располагается, до многих регионов ехать максимум пять часов. Это Брянск, Калуга, Белгород, Тула, Воронеж, Курск, Липецк, Рязань.

В новогодние дни наиболее популярными стали Карелия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Адыгея, Ингушетия, Чечня.



Кстати, у москвичей очень востребованным стал Орёл и Орловская область. В новогодние дни автобусный тур в Орёл стоит от 5 до 8 тысяч рублей - с проживанием, питанием, экскурсиями.



Кроме того, сейчас популярны такие направления, которые раньше люди считали экзотическими. Это Тюмень, Сахалин, Мурманск. Это национальный колорит, интересная кухня, удивительная природа русского Севера и русской Сибири.



Для путешественников необходимо наличие QR - при посещении кафе, ресторанов, музеев, при заселении в гостиницу это уже стандартное требование по всей стране.





Юлия Сулим



