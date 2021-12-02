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13:49, 2 декабря 2021 года

ГТРК «Орёл» – 54 года!

2 декабря 1967 года в эфир вышла «Панорама недели».


Сегодня ГТРК «Орёл» исполняется 54 года. 2 декабря 1967 года в эфир вышла «Панорама недели». Её готовили к эфиру почти месяц. Сейчас ежедневно мы готовим для Вас по два часа информационного эфира. Мы работаем на каналах «Россия» и «Россия 24». Каждый день мы создаем для вас десятки сюжетов и до 12 новостных выпусков.


 


Тематика наших программ самая разная - от общественно-политических до историко-краеведческих, молодежных и развлекательных. Мы стараемся охватить самые актуальные темы из жизни региона. Ежедневно нас смотрят тысячи людей. И каждому нашему зрителю сегодня, в день своего рождения мы говорим: спасибо.


Наша компания за долгие годы работы обзавелась просто огромным количеством друзей во всех уголках нашей области. И их звонки и поздравления создают коллективу в этот день особое праздничное настроение. Например, в этом году первыми нас поздравили сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда. «Держать рейтинги - большая ответственность. 54 года вы с этим успешно справляетесь. ГТРК «Орел» доверяют. Телекомпания много лет помогает в решении различных проблем, разбирается порой в неразрешимых на первый взгляд ситуациях», - говорится в поздравлении.


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