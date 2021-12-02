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13:54, 2 декабря 2021 года Крымова и Ивановский стали зампредами орловского правительства Они избавились от приставок «врио» и «и.о.» соответственно.





Татьяна Крымова и Владимир Ивановский официально назначены заместителями председателя правительства Орловской области. Крымова стала первым зампредом, Ивановский – по развитию инфраструктуры. Об этом сообщает сайт областного правительства. Напомним, что их предшественниками были Валентина Нордстрем и Игорь Тиньков.



Также отмечено, что в регионе завершился процесс формирования корпуса глав муниципальных образований. Во вторник состоялась сессия Залегощенского райсовета – главой района единогласно избран Валерий Замуруев.





Артём Ежаков



