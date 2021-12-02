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14:01, 2 декабря 2021 года Сладкий подарок – телезрителям! Сегодня ГТРК «Орёл» исполняется 54 года.





В день рождения нашей телерадиокомпании мы решили угостить телезрителей сладкими подарками. Идея утверждена была сразу же, и в преддверии праздника творческий процесс начался. За кондитерское дело взялись звукорежиссёр Анастасия Изотова и инжестёр Анна Федина. Девушки решили остановиться на классическом бисквите, в качестве начинки – сливочный сыр. Полным рецептом делиться не стали. Говорят – секретная информация.



Торты вышли замечательные. На них - логотип телеканала «Россия». И утром праздничного дня представители нашей телерадиокомпании отправились в волонтёрский центр.

Николай Куревин, директор ГТРК «Орёл»: «Мы преклоняемся перед волонтёрами, потому что они делают святое дело. И, может быть наши фирменные тортики с логотипом телеканала «Россия» чуть-чуть подсластят вашу жизнь». После инструктажа наши коллеги вместе с волонтёрами отправились по адресам, с которых поступили заявки с просьбой привести продукты и лекарства. С собой - фирменные торты от ГТРК «Орёл», ведь главные люди на нашем празднике - телезрители.



Стоит отметить, что корреспонденты ГТРК «Орёл», так же, как и волонтёры, вот уже два года - на коронавирусной передовой, только информационной.

Николай Куревин, директор ГТРК «Орёл»: «Главное, конечно, это профессионализм. Но если нет души, нет доброты - не будет телевидения. Это традиции тех, кто стоял у истоков телевидения, поэтому наше дело не только продолжать, но и становиться более человечными». Максим Шилов, шеф-редактор группы информационных программ радиовещания: «Видно, что наш праздник приятен всем, кто нас смотрит, кто нас любит. Я думаю, наша телерадиокомпания должна продолжать в том же духе». Ежедневно приходить в каждый дом и сообщать о важных событиях – наша работа, и мы будем её продолжать.





Юлия Опанасюк



