четверг 2.12.2021 17:19:54 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:36, 2 декабря 2021 года

В Орле огласят приговор по делу о наезде на росгвардейца

25-летнему парню вменяется ч. 2 ст. 318 УК РФ: «Применение насилия в отношении представителя власти».


В Орле передано в суд дело и обвинение в отношении 25-летнего парня. Ему вменяется ч. 2 ст. 318 УК РФ: «Применение насилия в отношении представителя власти».

Преступление произошло 15 апреля на АЗС в Северном районе. На станции произошел конфликт, который развязали двое орловцев. Сигналом «тревожной» кнопки на место вызвали росгвардейцев. Оба парня не подчинились требованиям силовиков и попытались скрыться на машине. Попутно водитель умышленно сбил росгвардейца и не менее 5 метров протащил его на капоте «Лады Гранты». Затем обвиняемый остановился, и коллега пострадавшего оперативно перекрыл проезд служебным автомобилем. Силовик получил ссадины правой руки, – сообщили в областном СУ СК.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.