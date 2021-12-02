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15:36, 2 декабря 2021 года В Орле огласят приговор по делу о наезде на росгвардейца 25-летнему парню вменяется ч. 2 ст. 318 УК РФ: «Применение насилия в отношении представителя власти».





В Орле передано в суд дело и обвинение в отношении 25-летнего парня. Ему вменяется ч. 2 ст. 318 УК РФ: «Применение насилия в отношении представителя власти».



Преступление произошло 15 апреля на АЗС в Северном районе. На станции произошел конфликт, который развязали двое орловцев. Сигналом «тревожной» кнопки на место вызвали росгвардейцев. Оба парня не подчинились требованиям силовиков и попытались скрыться на машине. Попутно водитель умышленно сбил росгвардейца и не менее 5 метров протащил его на капоте «Лады Гранты». Затем обвиняемый остановился, и коллега пострадавшего оперативно перекрыл проезд служебным автомобилем. Силовик получил ссадины правой руки, – сообщили в областном СУ СК.





Артём Ежаков



