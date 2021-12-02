Главная » Новости



15:52, 2 декабря 2021 года Ярмарка на ул. Московской в Орле оказалась ненужной горожанам Выходная торговля здесь сворачивается.





Ярмарка на ул. Московской, 67 в Орле завершает работу из-за низкой заинтересованности горожан, – сообщает сайт мэрии. На этих выходных торговых палаток на территории ТЦ «Европа» уже не будет.





Артём Ежаков



