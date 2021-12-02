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15:56, 2 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Личный щит от коронавируса. Как вычислить антитела, и сколько их нужно, чтобы жить спокойно?



- Орловскому ТВ - 54! Мы работаем и в будни, и в праздники. А в свой день рождения - дарим подарки и благодарим телезрителей за любовь и верность.



- В Орле начали устанавливать первую новогоднюю ель.



- 60 ветхих домов будут расселены.



- Орловскую «Тропу героев» отметили в столице.



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Вести-Орёл



