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16:13, 2 декабря 2021 года Антитела к COVID-19 Проверить, появился ли иммунитет к коронавирусной инфекции после болезни или прививки, можно с помощью анализа. Каким должно быть это исследование, где его можно сделать, и какой уровень может считаться защитным, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





Антитела к COVID-19 это белки крови, которые образуются в результате взаимодействия с вирусом SARS-CoV-2 или с компонентами вакцины. Антитела бывают разные – А, М. D и другие. Об уровне защиты говорят именно антитела IgG.



Зоя Зубкова, врач-эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области: «Это поздние антитела, они свидетельствуют о перенесенном уже заболевании, о сформировавшемся, либо формирующемся иммунитете. То есть это антитела, которые нас длительно будут защищать при внедрении вируса в организм».

Долгое время референсные значения анализа на антитела IgG у каждой лаборатории были свои, и результаты сравнить было практически невозможно. После того как ВОЗ ввела стандартную единицу BAU, данные подвели под общий знаменатель.



Оксана Моисеева, медицинская сестра медицинской лаборатории: «Существует формула: берем единицы BAU, делим на 0.142 и получаем результат количества антител. Мы делаем BAU уже давно, мы выдавали результаты в количестве и в BAU-единицах. На данный момент перешли только на BAU - по международной системе».

Для удобства пациентов, сдававших антитела и раньше, некоторые лаборатории продолжают выдавать двойные результаты. Анастасия Орлянская считала свой уровень антител высоким, а в пересчете на BAU он оказался маловат.



Анастасия Орлянская, жительница Орла: «Полгода назад я делала прививку от ковид, и сейчас решила сделать анализ на антитела. Получила результаты: количество 1399, а по BAU всего 187».

А вот Белла Островская - в анамнезе и переболевшая, и привитая - была приятно удивлена. Казалось бы, средний уровень антител по BAU оказался очень высоким.



Белла Островская, жительница Орла: «Мне было интересно, какие у меня антитела. И получилось, что антитела лабораторные 400, а по версии ВОЗ - 1040».

Уровень антител, который точно защитит от ковид, пока официально не назван. Своё частное мнение высказал руководитель института им. Гамалея Александр Гинзбург. В одном из интервью назвал достаточным результат выше 300 BAU.



В поликлиниках анализ на антитела не выполняется, так как он не входит в систему госгарантий Орловской области, возможна только ПЦР-диагностика. Узнать уровень антител можно в частных медцентрах.





Елена Литинская



