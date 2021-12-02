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16:45, 2 декабря 2021 года

Кромская ЦРБ сократит коечный фонд на 30 мест

Места будут перепрофилированы уже 3 декабря.


В Кромской ЦРБ завтра будет снижен коечный фонд. Отсюда уберут 30 мест для лечения больных с COVID-19. Это прозвучало на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба. При этом дополнительные кровати по мере необходимости будут развёрнуты в кратчайшие сроки.

Сейчас в регионе создано 1 993 койки для коронавирусных пациентов, из них 195 – с аппаратом ИВЛ. 431 место свободно, 119 из них оборудованы аппаратурой для поддержки дыхания.

В данный момент заболеваемость COVID-19 в регионе снизилась на 5,3%. Число случаев внебольничных пневмоний сократилось почти на 7%.


Артём Ежаков
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