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16:49, 2 декабря 2021 года 2 декабря - Всемирный день компьютерной грамотности Этот день посвящён не только тем, кто занимается IT-консалтингом и разработкой программного обеспечения, но и простым пользователям. Ведь сегодня без владения компьютером, хотя бы на минимальном уровне, жить весьма сложно.





В XXI веке компьютерными технологиями уже никого не удивишь, а IT-компании множатся и развиваются. В Орле пишутся скрипты или сценарии для роботов, которые плотно вошли в нашу жизнь, создаются системы для удалённого управления видеокамерами, электроприборами и системам безопасности для умного дома. А пандемия коронавируса заставила всех освоить удалённый доступ – учиться и работать могли, не выходя из дома.



Все это возможно, благодаря, исключительно компьютерным технологиям. Без них сегодня не обходится ни одна сфера. А знакомить детей с принципом работы компьютеров начинают ещё в школе. Например, в гимназии №19 информатику изучают со 2 класса. Возможно, поэтому ЕГЭ по информатике в этой гимназии выбирают не единицы, а десятки учеников, и готовиться к нему начинают задолго.



Информатика - предмет невероятно сложный, но в этом году четверо выпускников гимназии сдали ЕГЭ на 100 баллов и поступили в престижные вузы, где эти знания очень пригодятся.



На базе гимназии №19 планируют открыть единственный в Орле «Кванториум», где углублённо будут изучать информатику.



Когда в школе учился орловец Борис Кичкин, не было ни предмета информатика, ни компьютеров. Но в далёком 1961 году ему попалась в руки книга Норберта Винера «Кибернетика», которая вызвала живой интерес. За компьютер Борис впервые сел лишь в начале 80-х и самостоятельно освоил процесс написания программ. Но многие его ровесники с умной машиной познакомились только в последние годы, когда цифровизация охватила почти все сферы. Благодаря курсам компьютерной грамотности теперь пенсионеры могут воспользоваться личным кабинетам, соцсетями и поисковиком в интернете. Только за два последних пандемийных года пользоваться компьютером научились более 4 тысяч пенсионеров.





Татьяна Тимохина



