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17:00, 2 декабря 2021 года Орловская «Спецавтобаза» готова к усилению снегопада Предприятие вывело технику на улицы.





В Орле выпал первый плотный снежный покров. С утра на городские улицы вышли сотрудники и техника «Спецавтобазы». Сейчас они расчищают и обрабатывают автодороги. Работают 12 комбинированных дорожных машин и уборщики. В ночь выйдут 14 единиц спецтехники. Начнётся разметание снега.

На случай усиления осадков три бригады в составе 17 КДМ, четырёх плужно-щёточных КАМАЗов и одного фронтального погрузчика, – сообщает мэрия.





Артём Ежаков



