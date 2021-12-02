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17:16, 2 декабря 2021 года

В Орле часть репертуара «Русского стиля» теперь доступна по «Пушкинской карте»

Напомним, что по ней можно бесплатно ходить в культурные учреждения. Билеты оплачиваются из суммы на карте.


В Орле часть репертуара театра «Русский стиль» теперь доступна по «Пушкинской карте». По ней можно бесплатно ходить в культурные учреждения. Билеты оплачиваются из суммы на карте – в этом году это 3 тысячи рублей, в следующем – уже 5 тысяч.

Спектакли «Русского стиля», доступные к посещению по карте, отмечены на афишах профилем Александра Пушкина возле названия, – сообщает мэрия Орла.

Карта доступна орловцам в возрасте от 14 до 22 лет. Получить её пластиковый вариант можно в «Почта Банке», цифровой – в приложении «Госуслуги. Культура».


Артём Ежаков
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