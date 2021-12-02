Главная » Новости



17:16, 2 декабря 2021 года В Орле часть репертуара «Русского стиля» теперь доступна по «Пушкинской карте» Напомним, что по ней можно бесплатно ходить в культурные учреждения. Билеты оплачиваются из суммы на карте.





В Орле часть репертуара театра «Русский стиль» теперь доступна по «Пушкинской карте». По ней можно бесплатно ходить в культурные учреждения. Билеты оплачиваются из суммы на карте – в этом году это 3 тысячи рублей, в следующем – уже 5 тысяч.



Спектакли «Русского стиля», доступные к посещению по карте, отмечены на афишах профилем Александра Пушкина возле названия, – сообщает мэрия Орла.



Карта доступна орловцам в возрасте от 14 до 22 лет. Получить её пластиковый вариант можно в «Почта Банке», цифровой – в приложении «Госуслуги. Культура».





Артём Ежаков



