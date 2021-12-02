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17:43, 2 декабря 2021 года 3 декабря в центре Орла ограничат движения автотранспорта В День Неизвестного солдата состоятся памятные мероприятия.





3 декабря в центре Орла будет ограничено движение, – сообщает мэрия. На бульваре Победы состоятся памятные мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного солдата.



К стеле «Город воинской славы» будет возложена Гирлянда славы.



В связи с этим, с 00:00 до 11:00 будет запрещена стоянка транспортных средств на ул. Салтыкова-Щедрина (от дома № 31 до дома № 35), а с 9:00 до 11:00 на этом же участке будет запрещено движение.



Путь объезда: по ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора и по ул. Пролетарская гора.





Артём Ежаков



