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5:51, 3 декабря 2021 года

3 декабря вакцинация от COVID-19 продолжится во всех районах Орла

В передвижных прививочных пунктах и стационарных кабинетах без предварительной записи можно получить оба компонента вакцины.


3 декабря мобильная вакцинация от коронавируса организована во всех районах Орла. Медики примут пациентов по адресу: ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»); Время работы: с 12:00 до 19:00. Постоянные прививочные кабинеты работают в трёх районах города:

• Советский район – здание МФЦ (ул. Ленина, д. 1) и Фундаментальная библиотека ОГУ им. Тургенева (Каменская площадь, 1). Время работы: с 9:00 до 20:00 по будням и с 9:00 до 16:00 по выходным;

• Заводской район – пункт вакцинации в ТМК «ГРИНН» (Кромское шоссе, д. 4, перед магазином «М-Видео»). Время работы: с 12:00 до 19:00 ежедневно;

• Северный район – здание территориального управления (Московское шоссе, 137). Время работы: с 12:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным.

Помимо этого, по будням открыт прививочный кабинет в поликлинике «РЖД-Медицина» (ул. 3-я Курская, 56, второй этаж, каб. 29, с 10:00 до 14:00).

Во всех указанных прививочных пунктах без предварительной записи можно получить оба компонента вакцины. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации). Перед процедурой пациентов осматривает врач.


Артём Ежаков
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