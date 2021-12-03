Главная » Новости



6:04, 3 декабря 2021 года Орловские приставы наказали нерадивого отца уголовными делами За невыплату алиментов двоим детям, а также сокрытие собственной арестованной машины мужчина приговорён к исправительным работам.





Житель Орла поплатился годом и месяцем исправительных работ за невыплату алиментов двоим детям и сокрытие собственной арестованной машины. Своим чадам мужчина задолжал свыше 100 тысяч рублей, всего же нерадивый отец должен был отдать больше миллиона – тем не менее, он нигде не работал.



Орловские судебные приставы арестовали машину должника и передали ему на хранение, однако тот предпочёл скрыть автомобиль. Гасить счета он по-прежнему не собирался.



Оба этих фактора стали основанием для назначения мужчине уголовного наказания. Его имущество будет продано в целях выплаты собранных долгов.





Артём Ежаков



