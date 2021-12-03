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9:07, 3 декабря 2021 года Фильм о Тургеневе получил Гран-при фестиваля «Отцы и дети» С авторами и зрителями фильма встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич.





В Орле прошёл Международный кинофестиваль «Отцы и дети». Любители и профессионалы разных возрастов прислали 85 работ, шестьдесят из которых вошли в конкурсную программу. Художественные, документальные, мультипликационные фильмы отсмотрело жюри и определило самых лучших и талантливых.



Лучшим фильмом фестивальной программы стала документально-игровая лента «Два портрета». В её основе письма Ивана Тургенева и актрисы Марии Савиной друг другу. Сценарист и режиссер проекта - Людмила Светлова. Одну часть фильма снимали в Спасском-Лутовинове, вторую - в Доме ветеранов сцены в Санкт-Петербурге.



Людмила Светлова, режиссёр фильма «Два портрета» (г.Санкт-Петербург): «Мне так повезло с актерами, как никогда. Главную роль Савиной Марии Гавриловны играет актриса Валентина Панина, александринка, где она и играла роль молодой Савиной в течение 23 лет в спектакле. А в фильме она играет уже даму в возрасте».

Роль молодой Савиной, которая однажды приезжала в гости в Спасское, сыграла актриса театра Наталья Исайкина. Роль Тургенева исполнил актер Орловского академического театра Сергей Бурлаков.



Сергей Бурлаков, актёр орловского академического театра им. И.С. Тургенева: «Съёмки проходили в один день буквально, и мы сняли порядка пяти или шести эпизодов из жизни Ивана Сергеевича и Марии Гавриловны в Спасском. Это была очень динамичная программа, очень насыщенный съёмочный день».

Жюри единогласно присудила фильму Гран-при.



Марина Куликова, руководитель Международного кинофестиваля «Отцы и дети»: «В принципе и сомнений не было. Этот фильм был очень долгожданный, потому что давно не снимали ничего о Тургеневе. И это, действительно, запало в душу».

Фильм получился очень атмосферным. Его оценили не только члены жюри, но и зрители. Своим мнением они поделились сразу после просмотра, признав Гран-при заслуженной наградой.



Церемония награждения победителей в разных номинациях состоялась, несмотря на то, что не все сейчас могут приехать, и представлять своё кино лично. VII кинофестиваль «Отцы и дети» в этот раз проходил, наверное, в самых сложных условиях, но, тем не менее, год от года его популярность растёт, и для многих начинающих кинематографистов, он становится первым опытом участия в таких проектах.





Эва Стасюлевич



