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21:20, 2 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловскому ТВ - 54! В свой день рождения мы дарим подарки и благодарим телезрителей за любовь и верность.



- Статистика заболеваемости снижается, но ограничения снимать еще рано - такое решение приняли сегодня на регштабе.



- Праздник для продвинутых, уверенных и ... чайников. Сегодня - День компьютерной грамотности.



- Где сдать анализ на количество антител, и сколько их нужно для защиты от болезни?



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Вести-Орёл



