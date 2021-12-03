пятница 3.12.2021 13:18:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

10:15, 3 декабря 2021 года

География орловской «Тропы героев» будет расширяться

В следующем году проект будет реализован в Краснодарском крае.


Орловский проект «Тропа героев», победивший в народном голосовании Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», вышел на международный уровень и увеличил свою аудиторию в два раза. Конкурс проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Участники «Тропы героев» могут попробовать себя в прохождении маршрута по пересечённой местности и преодолении препятствий.

Уже существуют договорённости с двумя площадками за пределами Орловщины. Одна из них – Краснодарский край. Там «Тропа героев» будет реализована уже в следующем году. Также проект стал подспорьем для организации межнационального слета, на котором присутствовало порядка 500 человек, 150 из которых – иностранцы.

Также «Тропа героев» планирует стать доступной для граждан с ограниченным здоровьем и пожилых людей. Уже есть концепция, партнёры и финансирование.
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.