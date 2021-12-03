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10:15, 3 декабря 2021 года География орловской «Тропы героев» будет расширяться В следующем году проект будет реализован в Краснодарском крае.





Орловский проект «Тропа героев», победивший в народном голосовании Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», вышел на международный уровень и увеличил свою аудиторию в два раза. Конкурс проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Участники «Тропы героев» могут попробовать себя в прохождении маршрута по пересечённой местности и преодолении препятствий.



Уже существуют договорённости с двумя площадками за пределами Орловщины. Одна из них – Краснодарский край. Там «Тропа героев» будет реализована уже в следующем году. Также проект стал подспорьем для организации межнационального слета, на котором присутствовало порядка 500 человек, 150 из которых – иностранцы.



Также «Тропа героев» планирует стать доступной для граждан с ограниченным здоровьем и пожилых людей. Уже есть концепция, партнёры и финансирование.





