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10:45, 3 декабря 2021 года Под Ливнами похоронят павшего на Смоленщине орловского красноармейца Сегодня, в День Неизвестного солдата, Иван Ревин обретет вечный покой на малой родине.





Сегодня в Ливенском районе похоронят красноармейца Ивана Ревина, погибшего на смоленской земле в самом начале войны – 1941 году. Накануне его останки были переданы родственникам на церемонии в Музее Победы, – сообщает его информационный центр.

«Мы знали, что наш дед пропал без вести. И в течение 80 лет больше никакой информации мы не могли найти. И поэтому мы очень благодарны поисковикам, которые помогли нашему деду из неизвестного стать известным», – сказал Андрей Ревин, внук павшего красноармейца. Вместе с орловцем нашли другого воина – пензенца Фёдора Кочергова. Бойцов нашли около Вязьмы и Ельни во время поисковой экспедиции «Вахты Памяти-2021». Установить их личности помогли медальоны.



Фото «Информационного центра» ФГБУК «Музей Победы»





Артём Ежаков



