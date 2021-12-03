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12:06, 3 декабря 2021 года Филиал детской поликлиники № 1 в микрорайоне «Зареченский» продолжает работу на прежнем месте Об этом сообщил и.о. главы областного депздрава Станислав Шувалов.





Филиал орловской детской поликлиники № 1 продолжает работать в микрорайоне «Зареченский», несмотря на ранее принятое руководством медучреждения решение о переезде. Об этом сообщил и.о. главы областного депздрава Станислав Шувалов. Его слова приводит пресс-служба регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19.



«Мы занимаемся вопросом, на основании чего это было сделано и насколько это было сделано правомочно. Сложилась такая ситуация, что дети уже со следующей недели могли бы ездить за помощью в основной корпус поликлиники, а не в её филиал. Допустить этого мы не могли. Мы провели переговоры с собственником здания, он идёт нам навстречу, и филиал продолжает работу в полной мере», – сообщил Шувалов.



Также глава депздрава сообщил, что глава детской поликлиники № 1 Светлана Крестова приняла решение покинуть пост.





Артём Ежаков



