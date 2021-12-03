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12:28, 3 декабря 2021 года

В Орле завершено строительство яслей на ул. Планерной

Учреждению ещё предстоит пройти проверку.


В Орле завершено строительство 80-местных яслей на ул. Планерной, – сообщает мэрия. Напомним, что детский сад № 98 должен был быть сдан ещё летом, но подрядчик «АгроСтройМонтаж» сорвал темпы строительства. Вторая фирма – «Авилон» – свое соглашение отработала в срок.

В середине месяца учреждение ждёт официальная приёмка, но глава городского управления капитального строительства Дмитрий Кузнецов уверен, что она пройдет успешно. Сейчас в яслях проводят уборочные и интерьерные работы.

Ясли на ул. Планерной и ул. Кузнецова распахнут двери для малышей в возрасте до трёх лет в конце декабря. Места ещё остались. Подать заявление о постановке на учёт можно четырьмя способами: обратиться в отдел дошкольного образования управления образования, спорта и физической культуры мэрии Орла; через МФЦ; на сайте Госуслуги; на портале муниципальных услуг в области образования. Подробная информация размещена на портале городской администрации.

Фото пресс-службы мэрии Орла


Артём Ежаков
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