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12:56, 3 декабря 2021 года В Орле почтили память Неизвестного солдата Горожане отдали почести безымянным воинам у стелы «Орёл – город воинской славы».





В День Неизвестного солдата у стелы «Орёл – город воинской славы» прошла церемония возложения цветов и гирлянды Славы в честь безымянных воинов, павших на полях Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский и его коллега из горсовета Василий Новиков, сенатор Василий Иконников, митрополит Орловский и Болховский Тихон, ветеран Абрам Миркин, а также военные и правоохранители, правоохранительных органов, общественники и рядовые жители города Орла, – сообщает сайт областного правительства.



Присутствующие отдали дань уважения Неизвестному солдату минутой молчания.



Потомки продолжают поиски павших солдат. В рамках региональной «Вахты памяти» в этом году из боя вернулись 428 солдат. Удалось установить имена 17 бойцов, – сообщает сайт облсовета.





