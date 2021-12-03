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13:45, 3 декабря 2021 года 7 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 282 новых случая заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 3 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 282 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 64 197). Кривая заболеваемости падает с 21 ноября.



Накануне выписано 262 орловца (с начала пандемии – 51 555), умерло 7 человек – 1 314 всего.





Артём Ежаков



