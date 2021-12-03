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13:20, 3 декабря 2021 года «Ремспецмост» включен в «чёрный список» подрядчиков по ходатайству орловского УКС До ноября 2023 года белгородская фирма не сможет участвовать в госзакупках.





Региональное УФАС удовлетворило ходатайство орловского управления капитального строительства и до ноября 2023 года включило белгородскую фирму «Ремспецмост» в «чёрный список» подрядчиков из-за срыва сроков реконструкции Красного моста. Два года компания не сможет участвовать в госзакупках. Также ограничения коснулись её учредителей, – сообщает мэрия Орла.



Напомним, что руководство «Ремспецмоста» подозревается в хищении авансовых средств, выделенных на ремонт переправы. Речь идёт о растрате 179 миллионов рублей. На них, по версии следствия, гендиректор Евгений Подрезов купил люксовые авто и строительную технику, не предусмотренную контрактом. Также по делу проходит учредитель Александр Молчанов. Его заочно взяли под стражу. Также решался вопрос о его международном розыске. Неотработанный аванс был возвращен городу после тяжб в белгородском арбитраже.



Возобновление работ на переправе запланировано на весну следующий год. Уже в январе заказчик должен получить обновлённую проектную документацию.





Артём Ежаков



