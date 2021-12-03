Главная » Новости



13:41, 3 декабря 2021 года «Ковидный хвост» требует реабилитации В Орловской области пациентов, тяжело перенёсших коронавирусную инфекцию, направляют на бесплатную реабилитацию в санаторий «Дубрава». Какие процедуру входят в программу реабилитации, как получить направление, и что можно сделать для улучшения самочувствия самому, расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





Реабилитацию после перенесённого ковида может рекомендовать врачи поликлиники, к которой прикреплён пациент. Только из Советского района Орла в санатории «Дубрава» пролечились около 300 человек. Участковые врачи направляют тех, кто выписался из стационаров или переболел дома. При этом учитывается тяжесть течения болезни.



Татьяна Афоничева, заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 2 г. Орла: «Берётся в счёт перенесенная пневмония после коронавирусной инфекции, которая сопровождается слабостью, кашель, утомляемостью, сонливостью, плохим сном. Все это мы, конечно же, учитываем».

Направление на реабилитацию может дать и лечащий врач больницы. Состояние здоровья пациента и необходимость в стационарной реабилитации терапевт оценивает по шкале реабилитационной маршрутизации. В санаторий попадают набравшие 3-4 балла.



Наталья Каверина, заместитель директора ТФОМС Орловской области: «Если статус пациента оценен лечащим врачом ниже 3-4 баллов по ШРМ, то пациенту назначается восстановительное лечение в поликлинике по месту прикрепления. Это физиолечение и лечебная физкультура».

Реабилитация в «Дубраве» рассчитана на 10 дней. Однако этот период будет очень насыщенный оздоровительными процедурами, уверяет начмед санатория.



Валерий Епихин, заместитель директора по медицинской части санатория «Дубрава»: «Пациенты, которые к нам приезжают после ковида, получают физиолечение, как правило, это две процедуры, также - массаж грудной клетки, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура, так называемый горный воздух, также пациенты находятся в спелеокамере».

Реабилитация в санатории идет полным ходом. В момент съемки лечение получали 112 пациентов. Им назначается в зависимости от показаний минимум пять процедур.



Станислав Шувалов, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «На самом деле санаторий сейчас заполнен на 100 %, мы со стороны департамента контролируем своевременность направления пациентов, для того чтобы все нуждающиеся эту реабилитацию прошли. А осуществляется она за счёт средств ОМС. То есть, это бесплатно для жителей области».

За месяц санаторий «Дубрава» может принять на реабилитацию порядка 200 человек, но переболевших гораздо больше. Мудрецы говорят, что выздоравливает тот, кто очень не хочет болеть. Бросьте себе сами спасательный круг - гуляйте, дышите свежим воздухом, делайте дыхательную гимнастику, не нервничайте и любите своих близких.





Елена Литинская



