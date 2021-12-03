пятница 3.12.2021 17:46:02 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:52, 3 декабря 2021 года

В Орле применят пермский опыт сопровождения соцконтракта

Вопросы сопровождения семей после получения социального контракта обсудили в Семейном МФЦ.


На сегодняшний день программой господдержки «Социальный контракт» воспользовались более 1300 орловцев, и заявления продолжают поступать. Однако, как выяснилось, многим заключившим соцконтракт требуется помощь в его реализации.

Александр Востриков, заместитель руководителя департамента соцзащиты Орловской области: «Сейчас мы столкнулись с тем, что люди хотят заключить соцконтракт, но что с этим делать, они не всегда понимают. Направления «Предпринимательская деятельность» и «Личное подсобное хозяйство» - это важные направления, которые требуют помощи в дальнейшем».

Такую помощь, как рассчитывают в департаменте соцзащиты, в перспективе могли бы взять на себя сотрудники Семейного МФЦ. О том, как этот процесс организовать, и на какие моменты обратить внимание, орловским специалистам рассказали пермские коллеги. В их регионе соцконтракт появился ещё в 2015 году. С тех пор и суммы господдержки, и список того, куда их можно потратить, существенно расширился, а от получателей потребовались новые навыки и компетенции, вплоть до разработки бизнес-плана.

Ирина Ермакова, председатель ПРОО «НАСМНОГО»: «Мы понимаем, что если семья получает соцконтракт - это одно, но если человек никогда не занимался бизнесом, то важно раз в месяц спрашивать, как у него дела, может ему надо помочь рекламу настроить или пересмотреть маркетинговую стратегию, потому что те, кто получили соцконтракт после наших курсов, к нам обращаются».



Екатерина Игнатюк
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.