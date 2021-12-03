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13:52, 3 декабря 2021 года В Орле применят пермский опыт сопровождения соцконтракта Вопросы сопровождения семей после получения социального контракта обсудили в Семейном МФЦ.





На сегодняшний день программой господдержки «Социальный контракт» воспользовались более 1300 орловцев, и заявления продолжают поступать. Однако, как выяснилось, многим заключившим соцконтракт требуется помощь в его реализации.



Александр Востриков, заместитель руководителя департамента соцзащиты Орловской области: «Сейчас мы столкнулись с тем, что люди хотят заключить соцконтракт, но что с этим делать, они не всегда понимают. Направления «Предпринимательская деятельность» и «Личное подсобное хозяйство» - это важные направления, которые требуют помощи в дальнейшем».

Такую помощь, как рассчитывают в департаменте соцзащиты, в перспективе могли бы взять на себя сотрудники Семейного МФЦ. О том, как этот процесс организовать, и на какие моменты обратить внимание, орловским специалистам рассказали пермские коллеги. В их регионе соцконтракт появился ещё в 2015 году. С тех пор и суммы господдержки, и список того, куда их можно потратить, существенно расширился, а от получателей потребовались новые навыки и компетенции, вплоть до разработки бизнес-плана.



Ирина Ермакова, председатель ПРОО «НАСМНОГО»: «Мы понимаем, что если семья получает соцконтракт - это одно, но если человек никогда не занимался бизнесом, то важно раз в месяц спрашивать, как у него дела, может ему надо помочь рекламу настроить или пересмотреть маркетинговую стратегию, потому что те, кто получили соцконтракт после наших курсов, к нам обращаются».





Екатерина Игнатюк



