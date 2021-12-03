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13:58, 3 декабря 2021 года Сотрудники ливенского Роспотребнадзора оценили соблюдение санитарных норм в Крутовской школе-интернате В зоне внимания проверяющих – противоэпидемические меры, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции.





Представитель Роспотребнадзора посетил Крутовскую школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с основными вопросами, касающимися организации деятельности учреждения образования, Андрей Могилевцев ознакомился с мерами, предпринимаемыми педагогическим коллективом в части профилактики новой коронавирусной инфекции. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача № 3 от 18 октября 2021 года предусматривается иммунизация не менее 80% определенных категорий граждан, в том числе работников образования.



Как сообщила руководитель Крутовской школы-интерната Светлана Теряева, в настоящее время коллектив вакцинирован на 99%.



В рамках проверки директор учреждения образования продемонстрировала наличие средств индивидуальной защиты, бактерицидных рециркуляторов в учебных кабинетах и комнатах в жилом корпусе, рассказала о мерах, предпринимаемых сотрудниками для борьбы с ковид-19 и другими вирусами.



Светлана Теряева, и.о. директора Крутовской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ОВЗ: «Проводим обработки поверхностей, проветривания в классах и спальнях по графику, проводим, генеральные уборки, ежедневно по несколько раз промываем кабинеты, стараемся выполнять все требования».

По итогам проверки Крутовской школы-интерната будет проведена экспертиза, оценены результаты лабораторных исследований, в целом же представитель Роспотребнадзора отметил хороший уровень соблюдения требований санитарных правил.



При содействии компании ПРИНТ-ТВ





Орловское Информбюро



