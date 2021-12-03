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14:04, 3 декабря 2021 года Первый снегопад проверил оперативность коммунальных служб в Орле Сегодня ночью на разметании снега и посыпке дорог в Орле работало 14 спецмашин.





Накануне в Орле прошёл первый снегопад. Как сообщили в мэрии города, ночью городу убирали 14 спецмашин.



Сейчас на дежурстве находятся три бригады: 17 комбинированных дорожных машин, 4 КАМАЗа и фронтальный погрузчик.



Как сообщили в УКХ г. Орла, «первый снег встретили нормально, без коллапса». В УКХ надеются также достойно встретить и следующий снегопад.





Орловское Информбюро



