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14:40, 3 декабря 2021 года В Верховье за раз уничтожили 426 артиллерийских снарядов В регионе продолжает раздаваться эхо войны.





Накануне взрывотехники регионального МЧС провели крупномасштабную работу по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времён Великой Отечественной войны. В окрестностях посёлка Верховье специалисты уничтожили 426 разнокалиберных артиллерийских снарядов.



В МЧС напоминают: в случае обнаружения подобных находок нужно незамедлительно позвонить по телефонам «01», «101» или в полицию по телефонам «02», «102».



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



