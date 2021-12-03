Главная » Новости



15:59, 3 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня, в День Неизвестного солдата, отдали дань памяти погибшим. К стеле «Орёл – город воинской славы» возложили цветы.



- Реабилитация после перенесённого ковида. Где и как её проводят?



- Сотрудники Роспотребнадзора оценили соблюдение санитарных норм в Крутовской школе-интернате.



- В Орле закрывается одна из площадок «Хлебосольного выходного».



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



