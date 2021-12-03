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15:01, 3 декабря 2021 года Правительство РФ поддержит Гайдаровский форум 2022 Гайдаровский форум проводится в России с 2010 года и является важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата России и традиционно открывает деловую повестку года.







13-14 января состоится Гайдаровский форум - 2022 «Россия и мир: приоритеты» при поддержке Правительства Российской Федерации. Мероприятие состоится в «телевизионном» формате: спикеры примут участие в очных дискуссиях на площадке Президентской академии, а аудитория сможет присоединиться ко всем сессиям онлайн на сайте форума и на ресурсах медиапартнеров. Гайдаровский форум проводится в России с 2010 года и является важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата России и традиционно открывает деловую повестку года.



Участниками дискуссий станут представители органов власти: министры, главы регионов, общественные и политические деятели, руководители крупнейших российских компаний, ведущие эксперты, а также представители политических и бизнес кругов из разных стран мира.



Темой форума станет приоритеты Правительства Российской Федерации – ключевые направления инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года. Особое внимание будет уделено таким вопросам, как государство для граждан, социальная сфера, строительство и развитие инфраструктуры, экология, цифровая трансформация, технологический рывок.



«Гайдаровский форум традиционно задает высокую планку обсуждения самых актуальных тем общественно-экономической жизни страны. Безусловно, к ним относятся стратегические инициативы Правительства, разработанные по поручению Президента. Впереди нас ждет много преобразований, в первую очередь технологических, которые, в конечном итоге, приведут к тому, что для гражданина государство станет незаметным, а вместо бюрократической машины он получит быстрый, удобный и персонализированный сервис», – отметил председатель Оргкомитета Форума, Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Прошедший в январе 2021 Гайдаровский форум вызвал очень большой интерес как экспертного сообщества, так и широкой аудитории. В его рамках прошло около 120 экспертно-дискуссионных мероприятий, в них приняло участие 418 спикеров. Благодаря удобному ТВ-формату, только за 10 дней Форум посмотрели около 170 тысяч человек со всего мира, а в средствах массовой информации вышло более 28 тысяч публикаций. Мы ожидаем, что в 2022 году Форум будет не менее интересным. Современные технологии позволяют нам сделать мероприятие максимально интересным и доступным для всех. Мы уже ведем активную работу с экспертным сообществом, чтобы определить наиболее значимые темы предстоящего форума», – добавил директор Гайдаровского форума, директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов.

Участниками Гайдаровского форума традиционно является и делегация из Орловской области, в которую наряду с представителями органов власти региона входят общественные деятели, политологи, преподаватели-практики из нашего института, - отметил и.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Павел Меркулов.





