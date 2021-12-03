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15:59, 3 декабря 2021 года Орловчанка отдала «московским прокурорам» 725 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за лекарство Один из членов мошеннической группы получил три с половиной года общего режима.





Орловский областной суд отклонил апелляцию гражданина Белоруссии, признанного виновным в групповом мошенничестве. Он проведёт три с половиной года в колонии общего режима.



Из материалов дела следует, что пострадавшая орловчанка весной позапрошлого года заказала лекарство в интернете. Спустя восемь месяцев ей позвонила якобы сотрудник московской прокуратуры, сообщив, что заказанные ей таблетки были некачественными. Хотя она ответила, что претензий не имеет, звонки продолжались. Затем с ней и вовсе связался «прокурор Басманного суда», заявивший, что деятельность фармацевтической компании признана незаконной, поэтому женщине полагается компенсация в размере 450 тыс. рублей, для получения которой нужно обратиться в Центробанк.



Под предлогом выплаты денег, мошенники убеждали орловчанку переводить им её собственные средства. Предлоги были самыми разными: «за оформление банковской ячейки», «за инкассаторскую доставку», «за исправление неверно составленных документов», «за выпуск банковской карты», «за услуги курьера». Несколькими траншами женщина отдала 725 тыс. рублей. Когда вошедшие во вкус мошенники попросили 132 тыс. рублей «за страхование», женщина засомневалась – ответила звонившими, что поищет деньги, а сама пошла в полицию.



Как выяснилось, номера были московские и украинские. Счета принадлежали белорусу. Мужчина рассказал, что приехал в столицу на заработки, где его знакомый предложил подзаработать на переводах – передать паспортные данные некоему Александру для открытия счёта, а затем обналичивать его. С этого он имел определённый процент и насобирал 54 тыс. рублей.



В суде гражданин Белоруссии согласился, что делал все вышеописанные действия, но не знал о криминальной составляющей. Тем не менее, сначала он полностью признавал вину, а также написал повинную и подтвердил её в ходе заседания. К слову, в октябре прошлого года он был осуждён в Кабардино-Балкарии по статье о мошенничестве.



В отношении других участников группы уголовное дело выделено в отдельное производство, – сообщает пресс-служба суда.





Артём Ежаков



