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16:30, 3 декабря 2021 года Орловец в наркобреду едва не зарезал знакомого за критику его вождения Парню грозит до 12 лет тюрьмы.





В Заводской районный суд Орла передали материалы дела и обвинительное заключение в отношении 22-летнего парня, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своему другу-ровеснику. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.



Как следует из материалов дела, апрельским днем молодой человек сидел в машине в наркобреду. Сидевший в салоне потерпевший начал критиковать его вождение – парень несколько раз нарушил ПДД. За сделанные замечания обвиняемый несколько раз ударил друга ножом в грудь и ногу, а затем вывез на окраину и бросил. Очевидцы вызвали скорую, и пострадавшего спасли, – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



