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17:11, 3 декабря 2021 года В Орловскую область купят 130 мусорных контейнеров и 10 бункеров для ТКО В регионе продолжает обновляться инфраструктура для сбора мусора.





УК «Зелёная роща» закупает ещё 130 новых контейнеров и 10 бункеров для ТКО, – сообщает пресс-служба регоператора. Вместимость одного контейнера составит 0,75 куб. м, одного бункера – 8 куб. м.



Отмечается, что в целом проблемных районов по мусорным ёмкостям в регионе нет, однако в некоторых удалённых населённых пунктах недостаток ощущается. Туда-то в первую очередь и будут отправлять новые приобретения.



Как заявили в УК, обновлению, замене или ремонту подлежит две трети всех мусорных ёмкостей.





Артём Ежаков



