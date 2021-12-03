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17:16, 3 декабря 2021 года Орловца осудят за попытку откупиться от наказания за пьяную езду Мужчина хотел договориться с полицейским за 15 тысяч рублей.





47-летний житель Троснянского района предстанет перед судом за попытку дачи взятки сотруднику местного ОМВД. Мужчина хотел откупиться от ответственности за пьяную езду прямо в салоне полицейского автомобиля. От денег правоохранитель отказался.



Преступление было выявлено сотрудниками областного УМВД. Оно же сопровождало расследование, – сообщили в региональном СУ СК.

Материалы уголовного дела и обвинение уже легли на стол судьи.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков



