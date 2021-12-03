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17:16, 3 декабря 2021 года

375 жителей Заводского района Орла остались без холодной воды на неопределённый срок

Отключение затронуло три дома на Щепной площади и одно здание на ул. Чапаева.


375 жителей Заводского района Орла остались без холодной воды на неопределённый срок. Об этом сообщает мэрия. Отключение затронуло следующие адреса: Щепная площадь, д. 12, 12а, 16; ул. Чапаева, д. 2.

Под отключение попало 128 квартир с населением около 375 человек, в том числе около 90 детей. На месте уже работают аварийные бригады.

Планируемое время восстановления будет определено после проведения земляных работ. Подвоз воды будет организован после 18:00 в районе д. 16 по Щепной площади.


Артём Ежаков
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