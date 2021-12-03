пятница 3.12.2021 17:47:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:35, 3 декабря 2021 года

Орловщина вошла в пятерку пилотных регионов, где будут созданы площадки для стажировки управленцев педагогической сферы

В образовательных организациях будут созданы управляющие советы.


Сегодня Орел посетила столичная делегация, участники которой познакомились с процессом обучения в центре для одаренных детей «Созвездие Орла», и в школе №27.

Также подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. В образовательных организациях будут созданы управляющие советы, которые, как было отмечено за круглым столом, станут будущим системы образования. В них войдут педагоги, родители и эксперты. Вместе с руководством школ они смогут принимать участие в выстраивании стратегии развития и обсуждении учебных планов.

Татьяна Крымова, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «Мы говорим сегодня о развитии государственно-общественных форм управления образования, о перспективах, которые будут лежать на плечах тех людей, которые войдут в состав управляющих советов. Это прежде всего родительская общественность, педагоги образовательных организаций, старшеклассники».



Анна Вайсергисер
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.