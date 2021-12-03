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17:35, 3 декабря 2021 года Орловщина вошла в пятерку пилотных регионов, где будут созданы площадки для стажировки управленцев педагогической сферы В образовательных организациях будут созданы управляющие советы.





Сегодня Орел посетила столичная делегация, участники которой познакомились с процессом обучения в центре для одаренных детей «Созвездие Орла», и в школе №27.



Также подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. В образовательных организациях будут созданы управляющие советы, которые, как было отмечено за круглым столом, станут будущим системы образования. В них войдут педагоги, родители и эксперты. Вместе с руководством школ они смогут принимать участие в выстраивании стратегии развития и обсуждении учебных планов.



Татьяна Крымова, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «Мы говорим сегодня о развитии государственно-общественных форм управления образования, о перспективах, которые будут лежать на плечах тех людей, которые войдут в состав управляющих советов. Это прежде всего родительская общественность, педагоги образовательных организаций, старшеклассники».





Анна Вайсергисер



