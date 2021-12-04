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8:55, 4 декабря 2021 года Орловских кредиторов оштрафовали за назойливые звонки матери должника Банк заплатит 50 тысяч рублей.





Орловская кредитная организация оштрафована на 50 тысяч рублей за звонки матери должника, хотя женщина документально запретила связываться с ней. Требования возврата денег, занятых её сыном, орловчанка расценила как психологическое давление на неё, поэтому обратилась с жалобой к судебным приставам. Они подтвердили нарушение законодательства и инициировали разбирательство.



В случае подобных нарушений со стороны коллекторов и кредиторов граждане вправе обратиться в УФССП России по Орловской области. Прием обращений осуществляется по адресу: 302010 г. Орел, ул. Авиационная, д. 5. Также доступны другие способы отправки заявлений – через приёмную в интернете и электронную почту. Для убедительности следует приложить доказательства.





Артём Ежаков



