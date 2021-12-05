Главная » Новости



6:57, 5 декабря 2021 года 5 декабря в Орле продолжится мобильная вакцинация от COVID-19 В стационарных кабинетах без предварительной записи можно получить оба компонента вакцины.





5 декабря в Орле продолжится мобильная вакцинация от COVID-19. В выходные прививку можно получить без записи во всех городских поликлиниках. Также постоянные прививочные кабинеты работают в трёх районах города:



• Советский район – здание МФЦ (ул. Ленина, д. 1) и Фундаментальная библиотека ОГУ им. Тургенева (Каменская площадь, 1). Время работы: с 9:00 до 20:00 по будням и с 9:00 до 16:00 по выходным;

• Заводской район – пункт вакцинации в ТМК «ГРИНН» (Кромское шоссе, д. 4, перед магазином «М-Видео»). Время работы: с 12:00 до 19:00 ежедневно;

• Северный район – здание территориального управления (Московское шоссе, 137). Время работы: с 12:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным.



Во всех указанных прививочных пунктах без предварительной записи можно получить оба компонента вакцины. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации). Перед процедурой пациентов осматривает врач.





Артём Ежаков



