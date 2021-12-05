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8:58, 5 декабря 2021 года В Орле пытаются спасти 160-летний дуб Можно ли было избежать трагедии в Спасском-Лутовиново, и какие есть способы спасения деревьев, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сулим.





Новость о гибели Тургеневского дуба многие восприняли как известие о смерти близкого человека. И действительно деревья чем-то похожи на нас. У них есть свои болезни. В Орле, на бульваре Победы, есть старый дуб с огромной раной. Она образовалась десятки лет назад, и в течение 20 лет в стволе дерева находилась пробка из бетона. Однако призванная защищать дуб, ему она только вредила. Тогда дыру решили залатать монтажной пеной. В УКХ Орла объяснили, что это даёт дереву шанс восстановиться.



Николай Каташевский, главный специалист производственно-технического отдела МКУ «УКХ г. Орла»: «Мы консультировались со специалистами, с профессором ландшафтной архитектуры и садово-паркового хозяйства ОГАУ Алексеем Ивановичем Ковешниковым, было решено, что лучше всего произвести запенивание дерева: пена - хороший изолятор».

Однако, с таким способом сохранения не согласны специалисты Россельхознадзора. По их мнению, дерево нужно было закупорить при помощи природных материалов.



Юрий Семечев, замначальника отдела карантина растений управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Нужно обработать фунгицидами, самая хорошая заделка это глиняные растворы. В глину также подмешивается фунгицид и заделывают».

В УКХ утверждают, что после того, как удалили старую бетонную заплатку и установили новую, дерево от паразитов обработали. Стоять такая пенная пробка долго не будет. Это временная мера. Через три года её можно снять и посмотреть, какие процессы там возникли.



Дубу на бульваре Победы 160 лет. И это далеко не самое старое и не самое большое дерево в Орловской области. Настоящий старожил живёт в деревне Меркулово Мценского района. Этому дубу уже 365 лет. Его высота - 37 метров, это почти 12 этажей обычного панельного дома. Дерево является памятником живой природы и чувствует себя довольно неплохо.



А в Шатилово живёт тополь-великан. Ему уже 190 лет. Охват его окружности - целых 6 метров. Специалисты говорят: взрослому и здоровому дереву - будь то дуб, тополь или клён - особый уход не нужен. Но если на стволе образовалась рана, следить за ней надо постоянно, чтобы избежать развития грибковых заболеваний и вредителей.



Природным исполинам нужно помочь, чтобы могучее создание природы не погубили ни вредители, ни человеческое равнодушие.



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Юлия Сулим



