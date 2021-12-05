воскресенье 5.12.2021 12:51:14 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

7:40, 5 декабря 2021 года

Студенты ОГУ стали лауреатами самодеятельного творчества «Живи и пой»

Культурное мероприятие прошло в Брянске.


Студенты Орловского государственного университета стали лауреатами XXIII Открытого фестиваля самодеятельного творчества «Живи и пой» среди обучающихся образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, – сообщает сайт регионального правительства. Культурное мероприятие прошло в Брянске. Представители ОГУ вошли в тройку музыкальном, танцевальном и театральном направлениях. Места распределились следующим образом:

1 место – Диана Амиди в номинации «Народный вокал»;
2 место – Максим и Вероника Бажины в танцевальном направлении в стиле «Хип-хоп» «Go up»;
2 место – Иван Карпушкин и Леонид Филатов в театральном направлении;
3 место – вокальная студия «ИНЭСТО» в номинации «Академический вокал»;
3 место – Денис Лепехов в номинации «Эстрадный вокал».

Фото с сайта правительства Орловской области


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.