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7:40, 5 декабря 2021 года Студенты ОГУ стали лауреатами самодеятельного творчества «Живи и пой» Культурное мероприятие прошло в Брянске.





Студенты Орловского государственного университета стали лауреатами XXIII Открытого фестиваля самодеятельного творчества «Живи и пой» среди обучающихся образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, – сообщает сайт регионального правительства. Культурное мероприятие прошло в Брянске. Представители ОГУ вошли в тройку музыкальном, танцевальном и театральном направлениях. Места распределились следующим образом:



1 место – Диана Амиди в номинации «Народный вокал»;

2 место – Максим и Вероника Бажины в танцевальном направлении в стиле «Хип-хоп» «Go up»;

2 место – Иван Карпушкин и Леонид Филатов в театральном направлении;

3 место – вокальная студия «ИНЭСТО» в номинации «Академический вокал»;

3 место – Денис Лепехов в номинации «Эстрадный вокал».



Фото с сайта правительства Орловской области





Артём Ежаков



