Главная » Новости



8:22, 5 декабря 2021 года На Орловщине насчитывается свыше 50 незаконных свалок На этой неделе одну из них убрали в Болховском районе.





В Орловской области на данный момент насчитывается свыше 50 незаконных свалок. На этой неделе одну из них убрали в Болховском районе силами регионального оператора по обращению с ТКО «Зелёная Роща» и местных властей. Оставшиеся будут ликвидированы поэтапно, – сообщает региональный информационный портал.



В случае обнаружения несанкционированных мест скопления отходов жители могут обратиться в адрес «Зелёной рощи» по номеру горячей линии 8 (910) 748 – 10 – 04, а также в муниципалитеты и правоохранительные органы.



Фото пресс-службы правительства Орловской области





Артём Ежаков



