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18:13, 3 декабря 2021 года Кому зима не в радость? Люди, страдающие аллергией на холод, зимы ждут с опасением. Минус на улице вызывает отёки, жжение и зуд по всему телу. Что делать тем, кого этот недуг не обошёл стороной, и как снять симптомы, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.





Зима - самое ненавистное время года для Яны Басаргиной. Как только наступают первые холода, приходит аллергия. Первый и самый неприятный - в особенности для девушек симптом - отёк губ.



Яна Басаргина, жительница г. Орла: «Пол-лица разнесло и выглядело все это некрасиво. Врач в приёмном покое посмеялся: наверное, неудачная инъекция ботокса. Но сдали анализы, посмотрели и выяснили, что это аллергия. Но никто не понял, что это аллергия на холод».

У нашей героини всё началось три года назад после приёма антибиотиков: некоторые из них способствуют снижению иммунитета. Спровоцировать аллергию может и хронический стресс. Проверить расположенность к аллергии на холод можно самостоятельно. Для этого нужно на запястье положить лед и подержать несколько минут, затем снять и проследить за реакцией. Если появится зуд в месте эксперимента, то это оценивается как положительная проба.



По словам врача, холодовая аллергия может возникнуть и летом: от ветра или купания в прохладных водоемах. Однако труднее всего приходится именно в минусовые температуры.



Елена Новикова, врач аллерголог-иммунолог Орловской областной клинической больницы: «Именно проявление отёков требует медикаментозной терапии, поскольку это состояние жизнеугрожающее, так как отекают органы дыхания - губы, гортань, и приём препаратов здесь крайне необходим. Мы используем антигистаминные препараты второго поколения, их - большое количество, подбираем индивидуально под пациента».

Волшебной таблетки от аллергии на холод не существует. Чтобы поберечь себя, врачи советуют меньше бывать на холоде, тепло одеваться и повышать иммунитет.





Юлия Сабельникова



