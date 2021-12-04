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9:27, 4 декабря 2021 года Сколько живут дубы? После гибели Тургеневского дуба мы решили узнать, сколько на Орловщине деревьев-великанов, и как продлить им жизнь.





30 ноября Орловщина утратила дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым. Он не выдержал урагана. Нашему знаменитому «земляку» было 198 лет. Орловцы восприняли гибель исполина как потерю близкого человека.



Чем деревья похожи на людей, и какие у них бывают болезни? Сколько на Орловщине деревьев-великанов, и как продлить им жизнь? Что страшнее для дерева - вредители или безразличие людей? Ответы на эти вопросы мы искали вместе со специалистами. Смотрите материал корреспондента Юлии Сулим в итоговой программе «Вести – Орёл», в воскресенье, 5 декабря, в 8:00.





Орловское Информбюро



