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21:00, 3 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- «Ковидный хвост» требует реабилитации. Где можно её получить в Орловской области, что для этого нужно?



- Сегодня – День Неизвестного солдата. Орловцы отдали почести безымянным воинам у стелы «Орёл – город воинской славы».



- Орловщина вошла в пятерку пилотных регионов, где будут созданы площадки для стажировки управленцев педагогической сферы.



- Кому зима не в радость? Что делать тем, кто страдает от аллергии на холод?



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