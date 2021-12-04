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14:05, 4 декабря 2021 года 5 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 273 новых случая заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 4 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 273 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 64 470). Кривая заболеваемости падает с 21 ноября.



Накануне выписан 291 орловец (всего – 51 846), умерло 5 человек – 1 319 всего.





Артём Ежаков



